Свой бизнес в спорте можно создать за пять недель

В Ленинградской области стартовал набор участников для программы «Создай свой бизнес за 5 недель».

В объявленный в регионе Год здорового образа жизни для областных предпринимателей организована программа бизнес-акселерации, направленная на создание спортивных и ЗОЖ-проектов.

Профессиональные бизнес-тренеры и наставники, среди которых известные спортсмены, расскажут об эффективных инструментах развития бизнеса в спортивной сфере для действующих предпринимателей и стартапов. К примеру, российская конькобежка, двукратный призер Олимпийских игр, руководитель проекта "Школа Чемпионов" Екатерина Лобышева поделится опытом создания и развития частных спортивных школ.

В течение пяти недель пройдут интенсивные занятия с наставниками, мастер-классы, разборы кейсов, по результатам которых участники программы подготовят готовые для реализации бизнес-планы. Отбор и обучение пройдут в Центре компетенций в сфере массового спорта и ЗОЖ Ленинградской области, созданного на базе центра "Мой бизнес".