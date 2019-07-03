  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента Новостей
Сегодня, 10:53

Свой бизнес в спорте можно создать за пять недель

В Ленинградской области стартовал набор участников для программы «Создай свой бизнес за 5 недель».

В объявленный в регионе Год здорового образа жизни для областных предпринимателей организована программа бизнес-акселерации, направленная на создание спортивных и ЗОЖ-проектов.
Профессиональные бизнес-тренеры и наставники, среди которых известные спортсмены, расскажут об эффективных инструментах развития бизнеса в спортивной сфере для действующих предпринимателей и стартапов. К примеру, российская конькобежка, двукратный призер Олимпийских игр, руководитель проекта "Школа Чемпионов" Екатерина Лобышева поделится опытом создания и развития частных спортивных школ.
В течение пяти недель пройдут интенсивные занятия с наставниками, мастер-классы, разборы кейсов, по результатам которых участники программы подготовят готовые для реализации бизнес-планы. Отбор и обучение пройдут в Центре компетенций в сфере массового спорта и ЗОЖ Ленинградской области, созданного на базе центра "Мой бизнес".

Метки бизнесзожпять недельспорт
Категории Лента Новостей