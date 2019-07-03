В МФЦ свидетельство о рождении оформят за несколько минут





В Ленинградской области стартовал пилотный проект по выдаче свидетельства о рождении ребенка через МФЦ непосредственно в день обращения. Для оформления одному из родителей необходимо обратиться в МФЦ с паспортом; медицинским свидетельством; документами, подтверждающими место жительства родителей; если они женаты – со свидетельством о заключении брака. Через несколько минут после подачи заявления заявители поучат свидетельство о рождении, справку для получения денежных пособий, а также медаль "Родившемуся на земле Ленинградской". Зарегистрировать малыша через МФЦ нужно до момента, как истечет месяц со дня его рождения. После этой даты за услугой нужно будет обращаться в территориальный отдел ЗАГС.