Свечи и мыло на заводе в Хави делают в цехах, похожих на парадный зал

Предприятие, которому 107 лет, переживает значительное обновление и расширение

Газета "Karjala" , 17 марта 1936 года

Лишь немногие не знают о заводах Хави. Продукция одного из ведущих предприятий широко распространена в нашей стране. Среди Выборгских предприятий Хави занимает значительное место, и тем более интересно узнать о больших обновлениях и расширении завода, которые здесь происходили за последние пару лет, и нашли свое решение в наши дни.

Уже десятилетия прошли с тех пор, когда растущее и многогранное производство вывело на повестку дня планы по расширению завода. Пока завод находился на арендованных у города территориях, и у фирмы не было возможности приобрести и управлять этой землей, планы ждали своего часа. И все же пару лет назад город продал АО "Хави" земли и появилась возможность осуществить планы. Работы начались по порядку. Сначала, в 1934 году, были обновлены внешние здания, где появилось место для автомобильного гаража, мастерской и цеха по сборке ящиков. Был построен склад костей и дробильня и к ним была проложена своя железнодорожная ветка, по которой сырье поставлялось к дробильне.

В прошлом году начали строить новое трехэтажное здание для выросших цехов по производству мыла, свечей и глицерина. Это современное трехэтажное производственное здание имеет в длину 45 метров и в ширину – 25 метров. Прежде на этом месте частично находился комплекс из нескольких зданий, напоминавший лабиринт. Этот комплекс расширялся по мере необходимости, путем прилепления к нему с разных сторон временных пристроек. На арендованной земле и нельзя было вкладывать капитал в фундаментальное строительство. Но сейчас, когда земля стала принадлежать обществу, ситуация изменилась. Старые здания либо исчезли с лица земли, либо их стены были использованы при постройке нового здания. Сегодня здесь царит прямолинейность, объем и воздух – большие залы с широкими парадными окнами, торжественно высокие и широкие двери, свет и пространство. Сюда были приобретены новые машины, которые, к нашей радости, все местного производства. Строительство произвело Выборгское АО "Эрик Видхольм".

У нас была возможность прогуляться по новому корпусу вместе с директором Х. Янсоном. В мыловаренном цеху нас поразили большие и малые варочные чаны объемом 50 и 30 тысяч литров. В этих чанах, произведенных АО "Pellava- ja Rautateollisuus" из Тампере, можно за один раз приготовить пару сотен килограммов мыла. Над этими "кастрюлями" расположены грандиозные емкости с водой, жиром и содой, которые подают свое содержимое в варочные чаны. Особую достопримечательность представляют бадьи, оснащенные паровой баней. В них стекает готовая смесь. Интересно выглядит и отдел охлаждения со своими машинами. Но до готового продукта еще далеко. Он пройдет еще несколько стадий прежде, чем приобретет товарный вид.

Интересен цех душистого мыла со своими прессами, сушильными, строгальными, ставящими клейма машинами. Например, сначала мыльная масса строгается на тонкие щепки, которые в течение часа сушатся в стеклянном шкафу сушильного аппарата. Затем они отправляются в нижний этаж на дальнейшую обработку. Мы не будем углубляться в современный процесс производства мыла, но скажем, что изготовить, привычный нам, кусок мыла не так то просто.

Еще более уютно смотрится новый цех по упаковке готовой продукции. Большие окна пропускают много света в просторные помещения.

Свечной цех, раньше страдавший от тесноты, также получил свой "парадный" зал длиной 22 метра, шириной 17 и высотой 5 метров. Заметим, что для отопления таких больших помещений используется небольшой прибор, который подает под давлением теплый воздух в помещения. Он очень эффективен и выполняет еще и роль очистителя воздуха.

Нам также следует упомянуть цеха по производству глицерина и клеев, ассортимент которых велик. Обращает на себя внимание и цех по сборке ящиков. Здесь их сколачивают по 200 тысяч в год. В цокольном этаже нового здания находится цех по производству душистого мыла и роскошных свечей.

Расширение цехов завода говорит о том, что выпуск продукции здесь увеличится. Но самое главное и значительное состоит в том, что на заводе улучшились условия труда. Площадь производственных помещений нового здания – 5100 м2, а объем – 20000м3. Число рабочих на заводах Хави выросло сейчас до 175 человек, большая часть из которых живут в напоминающих виллы домах с садом, построенных обществом. За качество продукции отвечают три инженера – химика и несколько технологов, а 30 человек заняты конторской работой и продажей товара.

Производство заводов Хави выросло в прошлом году до 4,6 миллиона килограммов, а продажи до 30 миллионов марок. Эти цифры – лучшее подтверждение молодого роста и развития 107 – летнего предприятия, которое спокойно может противостоять атаке зарубежных конкурентов. У продукции Хави давно есть подтвержденный потребителем свой высокий уровень, а потребитель в конечном итоге решает все.

