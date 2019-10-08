Судебные приставы провели день единого приема граждан

День единого приема граждан провела служба судебных приставов в Выборге. В районный отдел ведомства могли обратиться как физические, так и юридические лица. Приставы отвечали на вопросы, касающиеся взыскания задолженности по алиментам, за услуги ЖКХ, по кредитам и штрафам. Разъясняли, каким образом можно снять ограничение на выезд за пределы страны. За консультацией и помощью в службу обратились более ста человек.

