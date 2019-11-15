Выборг возобновит таможенно-пограничное оформление яхт

Будущее яхтенного туризма решал координационный совет морского пункта пропуска «Выборг». Из-за изменений в законодательстве таможенно-пограничный пост в порту пришлось закрыть. Сегодня иностранные яхтсмены фактически лишены возможности заходить в Выборг. Впрочем, как и выборгские – уходить за границу.

Проблемы с таможенно-пограничным оформлением яхт в Выборге начались с подписания постановления № 1208 по соблюдению транспортной безопасности, которое запрещает прием маломерных судов в грузопассажирских портах.

Сегодня яхты могут пройти таможенный контроль на шлюзах Сайменского канала либо в Кронштадте. Но при таком раскладе, расстояния, которые вынуждена проходить команда яхты, становятся совсем небезопасными для маломерного судна. Выборг для них – просто необходимая стоянка безопасности. В связи с этим есть огромное количество обращений яхтсменов, а также администрации Выборгского района в различные инстанции.

И сегодня, похоже, появились перспективы решения проблемы.

Владимир Рошкович, зам.главы администрации Выборгского района Инициативу проявил "Порт Логистик". Он предложил пока принимать маломерные суда на своей территории. Как временное решение вопроса с приемом иностранных судов это приемлемо. В дальнейшем, конечно, необходимо строительство марины в Выборге. Но это существенные финансовые затраты и длительные сроки согласований и строительства.

"Порт Логистик" на днях подписал договор аренды на причалы с 1 по 4. И сейчас имеет все юридические основания, чтобы приступить к согласованию вопроса по оборудованию понтонного причала для маломерных судов. Его можно будет установить практически в створе Крепостного моста. Кроме того, потребуется организация безопасной инфраструктуры, чтобы сотрудники госорганов могли без проблем спуститься на борт яхты.

Ольга Ансберг, директор ООО "Порт Логистик" Речь о понтонах, трапах и прочем оборудовании, так наши причалы порта достаточно высокие и не приспособлены для приема маломерных судов.

Как отметили участники координационного совета, есть высокая вероятность, что в следующем году яхтсмены смогут проходить таможенно-пограничное оформление уже в Выборге.