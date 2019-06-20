Студии рисования «Палитра» приглашает на занятия взрослых

15 школьников занимаются в студии рисования «Палитра» при Доме молодежи. Здесь они изучают живопись, графику, композицию. Но сейчас студия готова открыть свои двери и для взрослых.

Елена Тепляшова, руководитель студии рисования "Палитра" Для чего рисование детям? Оно развивает моторику, наблюдательность, внимательность, фантазию. Ребенок, приобщаясь к изобразительному искусству и мировой классике, воспитывает вкус и любовь к эстетике.

Теплый свет, тихая классическая музыка, картины на стенах и сосредоточенные лица сидящих за мольбертами учеников… Здесь все дышит творчеством. Недаром в студию к Елене Тепляшовой просятся не только дети, но и взрослые. Для них перед Новым годом провели мастер-класс по изготовлению новогодних открыток, а сейчас готовы начать набор и в студию рисования

Елизавета Сиротина Елена Александровна показывает нам разные техники рисования и любой ребенок может попробовать любую из них и найти себя в рисовании. Я предпочитаю рисовать натюрморты. И хочется научиться рисовать портрет. Для меня это пока сложно.

Преподавательский стаж у Елены Тепляшовой уже около 30 лет. Впрочем, она и сама много рисует. Предпочитает работать маслом и акрилом, часто выставляется в Выборге и Петербурге. И готова передать секреты мастерства своим ученикам.