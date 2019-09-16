Студенты Ленинградской области получили право на льготный проезд на автобусах, но не на всех

С 1 сентября обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга могут оформить единый социальный проездной. Если их среднедушевой доход не превышает 40% от среднего дохода по региону. Это 12 тысяч 716 рублей. Льготный проезд предоставляется на период до 30 июня, то есть на весь учебный год.

Документы необходимо подать в выборгский филиал центра социальной защиты населения Ленинградской области. Учреждение находится по адресу: улица Выборгская, дом 30. Прием ведется ежедневно по будням. После получения единого проездного билета его нужно активировать в любом почтовом отделении. Стоимость составляет 400 рублей.

Но есть некоторые нюансы. О них рассказала руководитель выборгского филиала Центра социальной защиты населения Наталья Беленова.