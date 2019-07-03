Студентам-сиротам будут выплачивать специальную стипендию

В Ленинградской области с 2020 года несовершеннолетним студентам-сиротам начнут выплачивать ежемесячную стипендию. Она будет положена тем, кто учится в профессиональных училищах и имеет оценки "хорошо" и "отлично".

Напомним, по данным Управления опеки и попечительства, в Выборгском районе проживают порядка 400 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 109 из них воспитываются в приемных семьях, 244 находятся под опекой. Остальные – в выборгском ресурсном центре. В базе данных, созданной в Ленинградской области комитетом общего и профессионального образования и фондом "Дети ждут", на данный момент - 399 анкет. На сайте sirota-lo.ru потенциальные кандидаты могут найти всю информацию о формах устройства, изучить опыт других опекунов и усыновителей и увидеть фотографии детей, которым нужна семья.