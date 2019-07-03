Сто цифровых ТВ-приставок подарят жителям Ленобласти

Цифровую ТВ-приставку получит в подарок каждый десятый зарегистрировавшийся в Единой системе идентификации и аутентификации портала госуслуг. Акцию проводит комитет цифрового развития Ленинградской области и региональный МФЦ. Всего победителям вручат сто ТВ-приставок.

Акция проводится до 14 октября 2019 года – даты полного перехода на цифровое телевизионное вещание на территории региона. Для участия в ней необходимо обратиться в любой филиал МФЦ для создания и подтверждения учетной записи в ЕСИА. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Победители будут выявлены благодаря единому на территории региона учету регистраций в ЕСИА. Филиал МФЦ, который осуществлял такую операцию, пригласит за получением приза по указанному заявителем контактному телефону в ходе акционной недели: 8, 11 или 15 октября.