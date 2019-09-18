Старшеклассники Возрожденской школы повторили правила пожарной безопасности

Открытый урок пожарной безопасности прошёл в школе посёлка Возрождение. Сотрудники Госпожнадзора провели его для учащихся 8-го и 9-го классов. Огнеборцы показали кадетам видеоролики о том, как вести себя в экстренной ситуации. Школьники примерили на себя костюмы химической защиты и противогазы. А инспекторы объяснили, какие бывают огнетушители и показали, как с ними обращаться.

В течение учебного года в Ленинградской области и во всех школах Выборгского района пройдут учебные эвакуации и открытые уроки, на которых детям ещё раз напомнят о важности соблюдения правил пожарной безопасности.