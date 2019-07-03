Старое исчезает, а новое строится

В городской строительной конторе работы полно как нигде. В нашем добром Выборге сравнительно много старого, но не во всяком случае старое это хорошо. Особенно это чувствуется там, где работает городская строительная контора. В Выборге построено много нового, такого, которое ранее здесь было неизвестно. Налогоплательщики знают, что здесь, например, строится порт. Кроме него уже построено многое, в чем город крайне нуждался.

Газета "Karjala", 13 апреля 1930 года

В любом случае строительная контора работает вдумчиво, и иногда сохранение и дополнение старого это важная часть работы. Сейчас в конторе много дел именно по ремонту и дополнению старого.

Вместе с городским инженером мы посетили открытые строительные площадки. Мы даже увековечили некоторые места, которые через некоторое время полностью изменят свой облик, так что со временем эти снимки станут большой редкостью.

Многие фотографии, снятые на гоночной трассе в Келккала, уже редкость. Здесь в свое время был проведен первый в Выборге чемпионат Финляндии по полевой езде и бегам. Здесь не одна "Поли" принесла лавровый венок своему хозяину. Здесь ездили "Брандты" и "Ландены" и была даже маленькая синяя "Бугатти". Здесь показывали лучшее время и лучшие кувырки. Но теперь здесь не ездят. Мы в последний момент успели на место и сняли в последний раз старый павильон и старую трибуну, которая много раз дрожала от мощных криков болельщиков. И уже, не знающие жалости рабочие, нанятые комитетом по безработице, сравняли все с землей. Бывшая гоночная трасса и проходящая по горе возле нее проселочная дорога канули в вечность. Только небольшой пригорок выделяется над землей. Но и над ним усердно работают лопатами, отвозя грунт на находящуюся ниже равнину. Между старой трассой и объездной дорогой вскоре останется одно ровное песчаное поле. В то же время, чуть подальше, за небольшим леском, строится новая более красивая гоночная трасса, так что любителям конного и моторного спорта нет смысла бояться, что атмосферу соревновательного пыла им придется ехать искать далеко за своей калиткой.

А через пару лет на этой территории, которую сейчас равняют и облагораживают, соберется весь сельскохозяйственный люд Финляндии. Впечатлений для горожан и гостей здесь будет больше, чем во время всех, проведенных здесь соревнований. Так Выборг поймает двух зайцев за раз: получит XIII Финляндскую сельскохозяйственную выставку и удобную ровную территорию.

Из Келккала на проворном Форде строительной конторы мы поехали на другой конец города. Но в Северном порту мы все же сделали остановку, поскольку здесь происходит что-то необычное. Старый, служивший долго верой и правдой портовый причал, странно надулся и накренился. Портовые господа вскладчину думали, но этого не хватило: надо было идти за советом в строительную контору. Совет был таков: убрать портовую железнодорожную ветку или ремонтировать причал, иначе паровозы и вагоны окажутся в воде. Ветку нельзя было убирать, поэтому принялись за ремонт причала. А когда в проекте приняли участие депутаты, то каменщики получили хороший фронт работ. К счастью мы успели сделать снимки еще до того, как каменщики закончат делать причал. Так машинисты получат верное подтверждение о том, что путям можно доверять и ехать здесь без страха оказаться в воде – настолько мощное, как видно на фото, здесь делается основание.

Затем Форд, с изображением собачьей морды на острие капота, устремился к Сорвальскому мосту. Здесь на мост брошено 2,5 миллиона. Но и здесь все к лучшему. Будущей осенью, когда мост будет готов, по нему смогут ехать в ряд несколько автомобилей. До этого здесь еле проползала одна машина. И он выдержит, стоя на крепких камнях. Контрабандисты спирта смогут влетать в город на полном ходу. Не надо бояться, что не хватит ширины или выносливости. Полиции бы надо получить побольше средств, чтобы купить троса подлиннее и "ежей" побольше. На фото видно последнюю часть строящегося моста. В таком виде больше никто этот мост не увидеть, так что спешите посмотреть!

В конце мы наведались в Южный порт, где причалы ждут судов. Немецкие монтеры собирают новый подъемный кран. Это совсем новая вещица и самая большая, из тех, что были здесь до сих пор. Кран может поднимать три тонны, а в прошлом краны могли одолеть всего 2,5 тонны. На фото видна нижняя часть крана. Стрела, видная над основанием, принадлежит старому крану, стоящему чуть дальше. Скора заскрипят колеса и этого крана и старых кранов под тяжелой ношей. Если продолжится такая погода, то в порт придет суета и сутолока. Тогда мы придем сюда делать уже другое фото, а наше сегодняшнее фото более никогда не получится.

Публикация подготовлена по материалам, предоставленным архивом ЛОГАВ.