Старый финн снова в строю

На улице Гагарина отремонтировали старинный финский колодец.

Колодец во дворе дома 67 по улице Гагарина для жителей района не только источник питьевой воды, но и местная достопримечательность. Сооружение построено, по меньшей мере, десятки лет назад и уже послужило ни одному поколению. Многие помнят как пили воду отсюда еще в детстве.

Галина Посларь, местная жительница Скорее всего колодец остался еще от финнов. Помню, когда была меленькой, я прибегала к нему. Раньше здесь был частный сектор. Тогда все в округе брали воду из этого колодца.

Но со временем колодец износился и вода в нем стала непригодна для питья. Жители близлежащих домов решили спасти источник и обратились за помощью в общественную приемную округа.

Виктор Гришкин, руководитель общественной приемной 16 округа Многие когда-то пользовались колодцем, и хотят пользоваться до сих пор. Но со временем он пришел в негодность. Недавно к нам обратились жители округа с просьбой исправить ситуацию.

Колодец почистили, заменили кольца, а также установили новый оголовок. Кроме того, в ближайшее время планируется обустроить площадку вокруг сооружения.