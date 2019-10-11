Справку "форма 9" можно будет заказать через интернет

Справка "форма 9" обретёт электронный вид. Со следующего года её можно будет получить, не посещая паспортный стол. Новый проект "Поквартирная карта" стартовал на территории Ленинградской области. Выборгский район стал одним из первых, где сотрудники Единого информационно-расчетного центра уже приступили к оцифровке документов.

