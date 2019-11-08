Справки о праве на набор соцуслуг будут выдавать в поселениях

Справку, дающую право с 1 января получать набор соцуслуг, жители Выборгского района могут оформить по месту жительства - в своем поселении. В Пенсионном фонде уже начали выдавать этот документ. Он необходим тем федеральным льготникам, кто написал заявление об отказе от денежного эквивалента соцуслуг, выбрав их тем самым в натуральном виде. Жители Выборга получают справку в клиентской службе территориального Управления фонда на улице Выборгской. А те, кто живет в районе, теперь могут сделать это в своих поселениях.