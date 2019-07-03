Специалисты предложили сократить период использования шипованной резины





"Автодор" выступает за сокращение срока эксплуатации шипованных шин, чтобы уменьшить износ дорожного покрытия, пишет "Российская газета". Согласно исследованию "Автодора", именно зимой дороги получают 90% ущерба.

В Центральном регионе России предлагается сократить срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней, а в регионах с другим климатом - устанавливать свои нормы.

Кроме того, дорожники считают необходимым ограничить максимальную скорость движения зимой до 70-80 км/ч.