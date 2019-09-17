Специалисты ГУП "Леноблводоканала" устранили засор на углу Большой Каменной и Декабриста Лунина

Но всячески пытались это скрыть.

Причиной засора стала ветошь, забившая канализационную трубу 400 диаметра. Несмотря на то, что сообщения об аварии поступили еще вечером понедельника, специалисты появились на месте только во вторник утром. Зловонные потоки отравляли ночь не только таможенникам и следственному комитету, но и жителям окрестных домов.

Впрочем, подобные засоры регулярно происходят по вине неряшливых жильцов, спускающих в унитаз непредназначенные для этого предметы, а потому логику и раздражение специалистов можно понять. Незачем зря спешить реагировать на обращение граждан, то ли дело когда проверить канализацию просит большое юрлицо. Тем более, что на этом перекресте находятся сразу две серьезные организации (СК и Таможня). Вероятно, после их звонка, аварийная бригада оперативно устранила проблему.

А наша редакция с нетерпением ждала возможности об этом сообщить. Но настоящим героям слава не нужна. И пока рабочие боролись с забитой трубой, их начальство боролось с нашим корреспондентом. Трое мужчин вели себя агрессивно, пытались вырвать из рук хрупкой девушки телефон, пренебрегая не только законом о сми, уголовным кодексом, конституцией, но и элементарными правилами приличия.

К счастью, непоправимого не случилось и все смогли благополучно сделать свою работу.

Мы благодарим ГУП "Леноблводоканал" за нелегкий труд. И выражаем большую надежду, что профессионализм сотрудников предприятия будет проявляться не только в знании законов гидродинамики, но и закона Российской Федерации.