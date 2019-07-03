Спасатели навестили "трудные" семьи в Приморске





По статистике, пожары в частных домах чаще всего происходят по причине неправильного использования газового, печного и электрического оборудования. Поэтому сотрудники МЧС делают основной упор на профилактическую работу с населением. Так, в минувшую субботу сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района провели рейд на территории Приморского поселения. В мероприятии также приняли участие представители местной комиссии по делам несовершеннолетних и приморского отделения ВДПО.

Целью рейда было посещение частных домов, где проживает так называемый "трудный" контингент: семьи с маленькими детьми, родители которых находятся в трудной жизненной ситуации, злоупотребляют алкоголем, состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав...

Специалисты провели с гражданами беседы и инструктажи, уделив особое внимание правилам эксплуатации печей и отопительных приборов. Домовладельцам напомнили об опасности использования неисправных газовых и электронагревательных приборов, ведь они могут привести к возгоранию или короткому замыканию. Рейд не ограничился беседой: на кухнях жилых помещений проверяющие установили автономные пожарные извещатели.