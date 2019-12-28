Современный завод по переработке куриного помёта запустили в пос. Первомайское

Новый экологический комплекс по переработке отходов сельхозпроизводства появился в Выборгском районе. Сегодня в поселке Первомайское его запустил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Инвестиции составили 450 млн рублей, общая стоимость проекта – порядка 900 млн рублей. Новый завод будет перерабатывать куриный помет с птицефабрики "Роскар" в тепловую энергию.

Эффективное обращение с отходами, создание условий для их переработки, снижение уровня загрязнения атмосферы являются ключевыми целями нацпроекта "Экология", поставленными майским Указом Президента РФ.