Советы по покупке пиротехники дали специалисты "Роскачества"





"Роскачество" закупило для исследований фейерверки китайского производства. Впрочем, в нашей стране почти сто процентов реализуемой пиротехники изготовлено в Китае. Результаты экспертизы станут известны позднее, и их опубликует "Российская газета". А пока специалисты готовы дать рекомендации по выбору и покупке пиротехнических изделий. Самое главное - приобретать их стоит только в специализированных точках продаж, где вам могут предъявить сертификат соответствия. Коробка с фейерверком не должна быть повреждена. Кроме того, ее рекомендуется слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из коробки начнет высыпаться пиротехнический состав - покупать товар нельзя. Выбирая между схожими салютными батареями, лучше выбрать ту, где интервал между выстрелами короче, чтобы салют выглядел динамичнее.