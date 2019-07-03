"Роскачество" закупило для исследований фейерверки китайского производства. Впрочем, в нашей стране почти сто процентов реализуемой пиротехники изготовлено в Китае. Результаты экспертизы станут известны позднее, и их опубликует "Российская газета". А пока специалисты готовы дать рекомендации по выбору и покупке пиротехнических изделий. Самое главное - приобретать их стоит только в специализированных точках продаж, где вам могут предъявить сертификат соответствия. Коробка с фейерверком не должна быть повреждена. Кроме того, ее рекомендуется слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из коробки начнет высыпаться пиротехнический состав - покупать товар нельзя. Выбирая между схожими салютными батареями, лучше выбрать ту, где интервал между выстрелами короче, чтобы салют выглядел динамичнее.
Советы по покупке пиротехники дали специалисты "Роскачества"
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