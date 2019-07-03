Совет отцов Выборга за безопасность детства

Выборгский совет отцов поддержал всероссийскую акцию «Безопасность детства». На днях родители провели рабочее совещание совместно с представителями МЧС, полиции, госавтоинспекции и администрации Выборгского района. Вместе они разработали план действий, который поможет обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Зимний этап всероссийской акции "Безопасность детства" проводится с 1 ноября по конец февраля. Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова направила письмо в выборгский совет отцов с просьбой помочь в профилактике несчастных случаев с детьми. По мнению детского омбудсмена, один из способов сделать это - охватить детей всеми возможными видами занятости, организовать их досуг.

Выборгские отцы приняли решение поддержать акцию и собрались обсудить свои действия. Например, они подготовили список детских и спортивных площадок, безопасность которых проверят в ближайшие месяцы. Список достаточно велик. В месяц придется тщательно осмотреть примерно 80 объектов.

Кроме того, проверке подвергнутся школьные столовые. Помимо этого отцы обсудили совместные мероприятия с госорганами.