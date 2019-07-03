Сотрудники Монрепо строят планы на будущее





Музей-заповедник "Парк Монрепо" представил краеведам и музейной общественности проект будущей экспозиции, которая будет создана по окончании реставрации. Презентация проекта состоялась в рамках международной научно-практической конференции "Выборгские губернские чтения − 2019".

Экспозиция будет построена по историко-хронологическому принципу, чтобы посетители имели возможность последовательно знакомиться с историей усадьбы Монрепо. Любопытно, что открывающиеся из окон панорамы в парк и во двор с Библиотечным флигелем также станут частью экспозиции. По замыслу ее создателей, это живописно дополнит рассказ об истории усадьбы и судьбах её владельцев.

Планируется, что общая площадь помещений для постоянной экспозиции и залов для временных выставок, которые разместятся в Усадебном доме и Библиотечном флигеле, составит около 360 квадратных метров.

За минувшие два года музей приобрел уже 10 предметов для будущей экспозиции. Самые интересные и значительные приобретения - книга с гравюрами парка и копии бюстов владельцев усадьбы. Копии были сделаны с оригиналов, хранящихся в Государственном Эрмитаже.

Фото с официальной странички музея-заповедника "Парк Монрепо" ВКонтакте