Сотрудники ЛОЭСК принимают поздравления

Сегодня Ленинградская областная управляющая электросетевая компания отмечает 15-летний юбилей. Накануне глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов поздравил коллектив предприятия и вручил почетную грамоту генеральному директору АО "ЛОЭСК" Дмитрию Симонову за вклад в экономическое развитие муниципального образования и многолетнее социальное партнерство.

Первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович и управляющий делами Андрей Голобородько поздравили коллектив филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Выборге.



"Благодаря слаженной работе вашего коллектива, личной ответственности каждого специалиста обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение городов и поселков Выборгского района. Вашим трудом вводятся в строй новые объекты электроэнергетики - сказал Владимир Рошкович. - Желаем вам успешной работы, новых профессиональных достижений, свершения намеченных планов. Уверены, что и в дальнейшем вы будете нести свет и тепло в наши дома".

Затем сотрудникам "Северных электросетей" были вручены благодарственные письма от администрации Выборгского района за высокий профессионализм, добросовестный труд, преданность избранному делу.