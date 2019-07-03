Сотрудник Выборгской таможни задержан за превышение полномочий





Задержан сотрудник Выборгской таможни, работающий на МАПП "Торфяновка". Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, в ведомство обратился представитель коммерческой организации, который рассказал, что один из работников таможенного поста искусственно увеличивает весовые характеристики ввозимого товара. После проведения проверки было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". На территории таможенного поста, склада, в административном здании Выборгской таможни и по местам жительства проведены обыски. Изъята необходимая для следствия документация. Предполагаемый злоумышленник задержан органами следствия. Ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.