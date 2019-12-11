Соревнования по теннису завершили декаду инвалидов в Выборге

Городские соревнования среди инвалидов по слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата и колясочников завершили ряд мероприятий декады инвалидов в Выборге. Это традиционный турнир, на который собираются и взрослые, и дети, чтобы посоревноваться, поболеть за друзей, пообщаться.

Инструктор по спорту физкультурно-спортивного центра "Фаворит", а по совместительству и главный тренер соревнований, Марина Авдеева рассказала, что спортивных состязаний для инвалидов стараются проводить как можно больше. Зачем? Чтобы "вытащить" их из дома, привлечь к активным занятиям спортом, помочь найти общение. Особенно это актуально для людей, испытывающих затруднения в передвижении.

Андрей Евтушенко, спортсмен-теннисист По мере сил тренируемся. Посещаем соревнования. Ждем побед от себя. Это движение! Любое движение в нашем положении – это жизнь.

Обычно на турнир собираются около 20-30 участников. Возраст не ограничивают. Хотя для детей проводят еще отдельные соревнования. В следующий раз спортсмены с инвалидностью встретятся на спортивных площадках в январе наступающего года.