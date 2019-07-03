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Сегодня, 18:11

Соцзащита - в вашем смартфоне

Актуальная информация о мерах социальной поддержки, начислениях и услугах для жителей Ленинградской помощи теперь доступна для пользователей смартфонов. Благодаря мобильному приложению "Соцзащита", которое можно бесплатно скачать через Google Play и App Store, можно просмотреть историю обращений в центры соцзащиты, узнать о начисленных социальных выплатах, увидеть уведомления и приглашения от служб социальной защиты.
Также в приложении отображается информация о действующих подразделениях соцзащиты в Ленинградской области.

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