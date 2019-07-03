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Сегодня, 13:13

Со стапелей ВСЗ ледокол "Обь" отправился на Балтику 


5 сентября портовый ледокол "Обь", построенный на Выборгском судостроительном заводе, отправился на ходовые испытания в Балтийское море. Как сообщила пресс-служба предприятия, в ходе испытаний будет проверена надёжность работы оборудования и судовых систем судна, а также соответствие реальных параметров и мощностей ледокола проектным характеристикам. 
Портовый ледокол "Обь" будет обеспечивать навигацию танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на Ямале. 

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