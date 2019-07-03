Со стапелей ВСЗ ледокол "Обь" отправился на Балтику 



5 сентября портовый ледокол "Обь", построенный на Выборгском судостроительном заводе, отправился на ходовые испытания в Балтийское море. Как сообщила пресс-служба предприятия, в ходе испытаний будет проверена надёжность работы оборудования и судовых систем судна, а также соответствие реальных параметров и мощностей ледокола проектным характеристикам.

Портовый ледокол "Обь" будет обеспечивать навигацию танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на Ямале.