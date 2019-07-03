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Сегодня, 17:53

Снят знак, запрещающий проезд на оконечность Смоляного мыса

Сегодня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения был рассмотрен вопрос ограничения автомобильного проезда на оконечности Смоляного мыса после благоустройства территории. Обсуждение было инициировано районной администрацией в связи с многочисленными обращениями жителей. Дислокация знаков рассматривалась совместно с представителями ОГИБДД и общественного совета при УМВД России по Выборгскому району. Для удобства граждан принято решение снять знак, запрещающий проезд на оконечность Смоляного мыса. В дальнейшем будет осуществляться постоянный мониторинг дорожно-транспортной ситуации на территории Смоляного мыса.

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