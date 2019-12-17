Смоляной мыс открыли для прогулок

Выборжцы могут уже оценить, как преобразилась набережная напротив замка: первый этап масштабного благоустройства Смоляного мыса завершен. На его реализацию потрачено 100 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Начиналось все 2 года назад: на съезде исторических поселений России в Коломне Минстрой предложил организовать конкурс благоустройства общественных территорий малых городов. И проект, который Выборг представил на первый же конкурс, выиграл. Кстати, он стал и первым городом Ленобласти, принявшим участие в конкурсе.

Проект амбициозный, масштабный: протяженность благоустраиваемой территории без малого километр. Помимо укрепления набережной, перекладки старых финских коммуникаций и монтажа освещения, работы велись по созданию смотровых площадок, прогулочных и велодорожек, спортивных и детских площадок, зон отдыха.

Кроме того, проект предусматривает размещение здесь арт-объектов. Необычная скамья в виде лося смонтирована здесь всего несколько дней назад. А еще заложены фундаменты под будущие скульптурные композиции. Какими они будут? Это администрация города планирует обсудить с жителями Выборга.

Дмитрий Никулин, глава Выборгского района Сегодня мы видим, все, что мы задумали, получилось. Хотел бы поблагодарить горожан, которые активно участвовали в обсуждении замыслов по благоустройству. Спасибо подрядчикам, которые реализовали этот сложный проект. Надеюсь, летом выборжцы и гости города смогут оценить то, что здесь сделано в полном объеме и всем здесь понравится.

Кстати, Дмитрий Никулин приоткрыл и перспективные планы. Например, летом здесь должен появиться прокат велосипедов, а сетью велодорожек Смоляной мыс планируют связать с центром города. Это непросто, отметил Дмитрий Юрьевич, поскольку Выборг очень стеснен территориально. Но будут пытаться.

В наступающем году администрация Выборга приступит к разработке второго этапа благоустройства Смоляного мыса. Он будет предусматривать модернизацию яхтенных причалов и организацию марины. На перспективу также планируют разработать благоустройство оконечности Смоляного мыса.