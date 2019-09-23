Служба ранней помощи детям появилась в Выборге

В комплексном центре социального обслуживания населения "Выборг" с мая этого года начали работать с самыми маленькими – от рождения до трех лет. В отделении реабилитации занимаются малышами не только с инвалидностью или нарушениями в развитии, но даже с риском возникновения заболеваний. Программа способствует укреплению здоровья, тесному контакту родителей с детьми, а также включению ребенка в среду сверстников и жизнь общества.

