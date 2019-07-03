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Сегодня, 12:11

Ситуационный центр губернатора будет держать руку на пульсе области

Оперативные данные о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства будут поступать в ситуационный центр губернатора. Он начал работать в тестовом режиме в начале августа и объединяет в себе цифровые аналитические сервисы управления регионом. Системы "Народная экспертиза" и "112" уже интегрированы с центром. В ближайшее время станут доступными "ЖКХ" и ЕИРЦ. Это позволит свести данные существующих информационных систем в едином аналитическом окне. При формировании данных в системе будут учитываться сообщения управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и других предприятий коммунальной сферы, а также обращения граждан.

Метки губернатордрозденкожкхситуационный центр
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