Ситуационный центр губернатора будет держать руку на пульсе области

Оперативные данные о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства будут поступать в ситуационный центр губернатора. Он начал работать в тестовом режиме в начале августа и объединяет в себе цифровые аналитические сервисы управления регионом. Системы "Народная экспертиза" и "112" уже интегрированы с центром. В ближайшее время станут доступными "ЖКХ" и ЕИРЦ. Это позволит свести данные существующих информационных систем в едином аналитическом окне. При формировании данных в системе будут учитываться сообщения управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и других предприятий коммунальной сферы, а также обращения граждан.