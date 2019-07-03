Шутка на миллион: мошенники «прикололись» над пенсионеркой из Выборга на круглую сумму

4 декабря, около шести часов вечера, в отделение полиции обратилась 68-летняя жительница Выборга с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В этот же день, как сообщает женщина, она пошла снимать деньги с банковской карты. При этом двое незнакомых людей, стоящих рядом с банкоматом, предложили пенсионерке помощь. Сняв с карты наличные, преступники обменяли их на купюры "банка приколов". В результате все остались довольны. И пенсионерка помощь получила, и мошенники ушли, обогатившись на 1 миллион 130 тысяч рублей.

Только придя домой, женщина поняла, что ее обманули. И сразу же обратилась в полицию. К счастью, пенсионерка запомнила преступников, и смогла описать в отделении их приметы.

Ведется расследование. По факту обращения решается вопрос о возбуждении уголовного дела.