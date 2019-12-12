Штат областного водоканала пополнят роботы-водопроводчики

Робота-трубопроходца продемонстрировали губернатору Ленинградской области. Аппарат предназначен для обследования состояния сетей холодного и горячего водоснабжения, а также теплотрасс. Передвигаясь внутри трубы, он с помощью своих электромагнитно-акустических сенсоров выявляет дефекты. Александр Дрозденко отметил, что сейчас регион принимает в собственность имущество муниципальных водоканалов, которое в большинстве случаев находится в плохом состоянии. Потому власти заинтересованы в применении современных инженерных разработок...