Шпажисты сразились за кубок Ленобласти





Завершился Кубок Ленинградской области по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин. В состязаниях приняли участие 105 спортсменов - 70 мужчин и 35 женщин. В личных и командных соревнованиях выступили спортсмены из Санкт–Петербурга, Выборга, Гатчины и поселка Советского.

Победительницей соревнований стала Анна Виноградова; Роман Петров - серебряный призер. Бронзу взяли Вера Широва, Майя Понкратова, Егор Гужиев и Владимир Чичёв.

В командных соревнованиях среди мужчин приняло участие 15 команд. Первой стала сборная Ленинградской области в составе Федора Ковалева, Егора Гужиева и Владимира Чичёва. Женских команд было пять. Лучшей стала команда Выборга в составе Карины Афиногеновой, Ульяны Лиллерт и Майи Понкратовой.