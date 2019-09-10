Школьники посёлка Кондратьево изучают историю на ощупь

В посёлке Кондратьево открылся школьный краеведческий музей. В 2016 году коллектив учебного заведения принял участие в конкурсе "Школа года Ленинградской области" и стал победителем в номинации "Сельская школа". На базе музея учителя проводят интерактивные уроки. На них, педагоги не только рассказывают об истории представленных вещей, но и разрешают детям потрогать и даже подержать в руках экспонаты, чтобы ощутить дух уже ушедшей эпохи. Многие ребята – не просто посетители музея, но и его научные сотрудники.