Школьники помогли властям Выборга разработать проект собачей площадки

Площадка для выгула собак наконец-то должна появиться в Выборге в наступающем году. В городской бюджет на это даже заложили 500 тысяч рублей. Дело в том, что с 1 января 2020 года меняются нормы выгула собак. Проект пока не готов, и выборжцы еще могут успеть внести свои предложения по размещению площадки.

Пока власти только рассматриваются варианты размещения площадки для выгула собак, а горожане голосуют за предложенные варианты в инстаграм-аккаунте Геннадия Орлова, ученики 37 школы уже все продумали и просчитали.

Проблема выгула собак в Выборге существует давно. Это ни для кого не секрет. Дети сами ее обозначили и предложили разработать проект решения. Школа проект поддержала и постаралась обеспечить условия для его разработки. Тем более, это крайне необходимый и социально значимый проект. Ведь забота о животных – показатель общечеловеческой культуры.

Для начала ребята провели опрос горожан и изучили, как вопрос выгула собак решают в других странах. В Финляндии, например, создано уже 80 парков, где собак можно выгуливать без поводка. А в Чехии - устанавливают специальные урны с контейнерами, в которых лежат пакетики для собачьих экскрементов.

Затем школьники исследовали город и выбрали место для размещения собачей площадки. Конечно, говорят авторы проекта, идеально было бы разместить ее на Батарейной горе. Но памятник истории для этого, если честно, мало подходит. В итоге выбор пал на пустырь за 37 школой, площадью около 1 гектара.

Анна Сидорчук, ученица школы 37 Мы провели расчеты, сколько нам необходимо для ограждения, освещения, спецоборудования и благоустройства такой площадки. Вышло около 3 миллионов рублей. Можно еще включить услуги хендлеров и кинологов. Также мы хотим предложить местным властям ввести налог на собак, чтобы жители чувствовали ответственность за животных.