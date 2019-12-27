Школьники помогли властям Выборга разработать проект собачей площадки

Пока власти только рассматриваются варианты размещения площадки для выгула собак, а горожане голосуют за предложенные варианты в инстаграм-аккаунте Геннадия Орлова, ученики 37 школы уже все продумали и просчитали.
Проблема выгула собак в Выборге существует давно. Это ни для кого не секрет. Дети сами ее обозначили и предложили разработать проект решения. Школа проект поддержала и постаралась обеспечить условия для его разработки. Тем более, это крайне необходимый и социально значимый проект. Ведь забота о животных – показатель общечеловеческой культуры.
Для начала ребята провели опрос горожан и изучили, как вопрос выгула собак решают в других странах. В Финляндии, например, создано уже 80 парков, где собак можно выгуливать без поводка. А в Чехии - устанавливают специальные урны с контейнерами, в которых лежат пакетики для собачьих экскрементов.
Затем школьники исследовали город и выбрали место для размещения собачей площадки. Конечно, говорят авторы проекта, идеально было бы разместить ее на Батарейной горе. Но памятник истории для этого, если честно, мало подходит. В итоге выбор пал на пустырь за 37 школой, площадью около 1 гектара.
Анна Сидорчук, ученица школы 37
Мы провели расчеты, сколько нам необходимо для ограждения, освещения, спецоборудования и благоустройства такой площадки. Вышло около 3 миллионов рублей. Можно еще включить услуги хендлеров и кинологов. Также мы хотим предложить местным властям ввести налог на собак, чтобы жители чувствовали ответственность за животных.
Марина Захарова, учитель истории и обществознания школы №37
Ребята даже представляли проект на заседании областного законодательного собрания. Депутатам проект показался интересным. Это же пропаганда необходимости ухода за животными и чистоты Выборга. Но дальнейшего развития он не получил. Сейчас наша задача - привлечь к проекту внимание горожан. Проект готов. Нужно только подключить власти, которые помогли бы этому проекту осуществиться.