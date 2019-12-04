Школьники Выборга сыграли в местный аналог Форта Боярд

20 школьный команд со всего Выборгского района приняли участие в игре «Выбор. Молодость. Успех». Она проводится в стилистике телешоу «Форт Боярд». В этом году ее основным лейтмотивом стал здоровый образ жизни.

Игра "Выбор. Молодость. Успех" проводится Домом Молодежи и отделом молодежной политики не в первый раз. Это 18 станций с заданиями на силу, ловкость, логику, эрудицию. Немалую роль играет здесь и умение работать в команде.

Наверное поэтому игра становится популярнее год от года. Организаторы говорят, что пришлось даже дать отказ на несколько заявок: к сожалению, принять в игру больше 20 команд просто нет возможности. Тем не менее, радует, что активнее в ней стали участвовать ребята из поселковых школ района.

Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодёжной политики администрации Выборгского района Игра в этом году сильно изменилась. Мы пытались найти новые формы, заинтересовать ребят. И, поскольку у нас заканчивается Год ЗОЖ, мы в каждом испытании завуалировали некий посыл о ведении здорового образа жизни. Надеемся, пытливый ум поможет ребятам пройти соревнования и сделать для себя правильные выводы.

Победители и призеры игры получили в награду кубки и дипломы. Но главной наградой ребятам, пожалуй, стали радость от выполненных заданий и время, проведенной с пользой в кругу друзей.

