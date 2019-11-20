Школьникам и студентам помогут реализовать творческие идеи

Научиться лазерной резке, 3D-проектированию или воплотить в жизнь творческий проект поможет Центр молодежного инновационного творчества. Он открыт при поддержке правительства региона, что позволяет центру большую часть обучающих программ вести на некоммерческой основе.

Екатерина Сироткина, руководитель центра молодежного инновационного творчества Наша главная задача – вовлечь школьников и студентов в проектную деятельность. Для нас важно, чтобы молодежь реализовывала свои творческие идеи, проекты.

Центр предлагает для обучения несколько популярных направлений: робототехника, 3D-проектирование, 3D-моделирование, ТРИС – теория решения изобретательских задач, столярное мастерство, лазерная резка. Фактически это дополнительное профессиональное образование.

Екатерина Сироткина, руководитель центра молодежного инновационного творчества Есть творческая идея или хочется попробовать себя в проектной деятельности?! Мы предоставим оборудование, сырье, материалы для реализации проекта. Сейчас, например, у нас дорабатывается проект, созданный школьниками. Это тренажер для кисти рук, который поможет людям, перенесшим инсульт, восстановить координацию движений. Кстати, такие проекты мы даже можем выставить на получение гранта.

Кстати, вскоре Центр планирует переехать в новое большое помещение на Сборной, 2. А также будет закуплено дорогостоящее профессиональное оборудование, на котором будут обучать студентов.

