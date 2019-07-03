Школьница из Первомайского стала лауреатом международной премии ARTIS-2019



8 декабря в Санкт-Петербурге проходили конкурсные смотры ежегодной международной творческой премии ARTIS. Более чем 3 200 конкурсантов из России, Абхазии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Румынии, Узбекистана и Эстонии продемонстрировали свои таланты в разных видах искусства. Конкурсантов оценивали известные хореографы, певцы, актёры, музыканты.

Лауреатом в номинации "Изобразительное творчество" стала Устинья Мишина из пос. Первомайское Выборгского района. Воспитанница Рощинской школы искусств удостоилась звания "Лучший художник сезона 2018-2019 (живопись)" в младшей возрастной категории.