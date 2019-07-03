Школьница из Каменногорска попала в больницу с алкогольным отравлением





Следователи устанавливают обстоятельства госпитализации несовершеннолетней жительницы Каменногорска. 13-летнюю девочку доставили в Светогорскую больницу 5 октября с признаками отравления.

По предварительной информации, в этот день две школьницы в парке города Каменногорска употребляли спиртное. Вскоре одна из них почувствовала себя плохо. Машиной скорой помощи ее доставили в медучреждение.

Следственный отдел по г. Выборгу проводит доследственную проверку, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, в том числе будут изучены условия проживания пострадавшей, а также причины, способствующие произошедшему.