Школа № 10 лидирует по числу заявлений в 1 класс

За прошедшую неделю МФЦ Ленинградской области принял 3 тысячи заявлений о зачислении детей в первый класс. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период родители подали 2 650 заявок.

Результат первой недели в Выборгском районе - 936 заявлений, из них 831 в учебные заведения Выборга...