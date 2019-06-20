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Сегодня, 11:23

Школа № 10 лидирует по числу заявлений в 1 класс

За прошедшую неделю МФЦ Ленинградской области принял 3 тысячи заявлений о зачислении детей в первый класс. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период родители подали 2 650 заявок. 
Результат первой недели в Выборгском районе - 936 заявлений, из них 831 в учебные заведения Выборга...

Метки 1 классзаявлениямфц
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