Шахматисты Выборгского района определили сильнейших

В шахматном клубе «Фаворит» прошел традиционный турнир по быстрым шахматам памяти Валерия Дубровина. В нём приняли участие любители «королевской игры» из Выборга, Приморска, посёлка Глебычево – более двадцати юных и десять взрослых спортсменов.

Это своего рода отборочный этап для участия в областных соревнованиях на призы Центра Ладога. В них примут участие дети в возрасте до 11 лет. Турнир пройдет с 27 по 29 сентября в Сосновом Бору.

По итогам соревнований среди взрослых шахматистов третье место занял Виктор Рахманов. Второй результат – у Алексея Сергеева. Победу в турнире памяти Валерия Дубровина одержал Дмитрий Жуков.

Шахматный клуб работает по будням с 15 до 18 часов. По субботам – с 12 до 16.