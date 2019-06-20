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Сегодня, 12:02

Семинар для ИП и самозанятых граждан пройдет в Выборге



В Выборгском районе стартует информационная кампания по вопросам регистрации и деятельности самозанятых граждан. Так, 29 января в большом зале Совета депутатов на Крепостной, 35 пройдет семинар. Его организует областной комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка при участии администрации Выборгского района. 
Принять участие в семинаре приглашают  индивидуальных предпринимателей, занимающихся репетиторством, перевозками, фото- и видеосъемкой, ремонтом техники на дому, пошивом одежды, присмотром и уходом за детьми, оказывающим парикмахерские и маникюрные услуги, а также самозанятых в других сферах.
Начало в 10:00.

Метки крепостная 35ремонт техникисамозанятые гражданесовет депутатовуход за детьми
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