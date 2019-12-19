Сельскохозяйственный робот выборгского школьника занял 2 место в области

4 призовых места привезли школьники Выборгского района с областного конкурса детского технического творчества. Среди них – модель робота для сельскохозяйственных работ, выполняющий задачи сразу нескольких машин. Его разработал ученик 5 класса Андрей Николаев.

Собирать модели роботов любил с детства, поделился Андрей. А когда узнал, что можно создавать движущиеся модели, заинтересовался еще сильнее. Робототехникой во Дворце творчества он занимается 2 года. Об увлечении рассказывает с азартом.

Андрей Николаев, воспитанник выборгского Дворца Творчества Мы здесь собираем модели роботов и учимся их программировать. Если поставить 2 больших мотора, робот может ездить вперед-назад. Если еще поставить средний мотор, сможет приводить в движение ковш, крюк или захват. Можно установить датчики цвета, температур, ультразвуковой и подключить к модулю EV3, тогда он будет реагировать на сигналы датчиков.

На конкурс вместе с Андреем поехала модель сельскохозяйственного робота, содержащая в себе несколько машин. Робот в одиночку выполняет все работы по покосу и складированию сена.

Андрей Николаев, воспитанник выборгского Дворца Творчества Создавал я этот проект, чтобы моему брату, который занимается сельским хозяйством, было легче. У него небольшой участок, и покупать комбайн и трактор затратно. Поэтому я сделал такой комплекс.

Среди изобретений Андрея есть и робот-пожарный, способный разбирать завалы и бороться с лесными пожарами. Говорит, нравится придумывать новых роботов, представлять, как модель будет выглядеть, как она будет работать. Нравится осознание, что возможно сейчас ты придумаешь что-то, что покорит весь мир. И свою будущую профессию юный изобретатель тоже планирует связать с проектированием новых полезных механизмов и машин.