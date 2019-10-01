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Сегодня, 17:54

Сегодня начался осенний призыв в армию

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил стартовал 1 октября. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным. Сегодня начала работать призывная комиссия Выборгского района. Первая отправка в войска запланирована на середину октября. Всего ряды российской армии пополнят 160 молодых людей из Выборгского района. Срок службы и порядок ее прохождения остались без изменений. 
 

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Категории Сюжеты