Сделано в Выборге: Яхтинг

Яхтинг в Выборге всегда был популярен. И сейчас многие морские туристы стремятся именно в наши воды. Секрет, говорят шкиперы, прост: места в округе действительно очень красивые, фарватер интересный, а положение самого Выборга на редкость удачно.

Максим Кузнецов, инструктор IYT по яхтингу Где еще в Европе можно получить такую стоянку на яхте у средневекового замка? Единственное место в России, где есть средневековый замок – это Выборг. Поэтому, You are welcome!

Кроме уникальной стоянки, рассуждает капитан яхты "Mañana", Выборгский залив от того же Крестовского острова отличается удобной логистикой. Например, Петербург. В пятницу вечером до яхтенной стоянки на Петровской косе придется часа три добираться по пробкам. Потом еще часов 6 идти на яхте до ближайшего форта. Ну и… уже пора идти обратно, чтобы вернуться к понедельнику. В Выборг из Питера на Ласточке можно долететь за 1:15еще 15 минут не спеша вы идете нога за ногу через магазины до причала, и еще через полчаса вы на островах!

Максим Кузнецов, инструктор IYT по яхтингу В советские времена у нас здесь ходили прогулочные корабли. При финнах были популярны прогулки на острова на небольших пароходах. Как только открылся Сайменский канал еще в далеком 19 веке, было очень популярно попутешествовать по каналу на собственных судах. Здесь и сейчас очень много строений на островах, и много исторических событий с ними связанны, и многих это интересует. Жить у моря и не пользоваться его благами, на мой взгляд, это преступление. И то, что сегодня мы не берем от него по максимуму – нам в минус.

Давно посчитано, что любой турист, приезжая в город, оставляет в кафе, ресторанах, магазинах, гостиницах, музеях около 100 долларов в день. В этом плане Выборге имеет интересную перспективу, в том числе и как морской порт, как центр яхтенного туризма и яхтенного спорта.

Кстати, в гонках на парусных судах у Выборга тоже богатая история. Участие в соревнованиях выборжцы стали принимать, как только яхты вошли в моду. Еще в конце 19 века капитаны из Выборга "брали" призы на одной из старейших международных парусных гонок "Кубок Синебрюхова". В нашей акватории также традиционно устраивали соревнования, на которые с удовольствием приходили иностранные суда.