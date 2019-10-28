Krump. Новый молодежный танцевальный стиль в Выборге

Выступление девушки с косой до пола в последнем сезоне проекта «Танцы» стало одним из самых обсуждаемых в соцсетях. Многие недоумевали, что за стиль такой? Резкий, дерганный, агрессивный. Но впечатлило однозначно всех. Это крамп. Одно из самых молодых течений в танцевальной культуре готово захлестнуть и Выборг.

Крамп - уличный стиль. Он зародился в начале двухтысячных в Америке. Крамп стал некой альтернативой уличной агрессии среди молодых людей. Но стиль очень быстро подхватили во всем мире. Россия не стала исключением. Крамп танцуют и парни, и девушки. Исполнителей этого стиля сегодня можно увидеть не только на уличных площадках, но и, например, в постановках "Ленинград центра".

Иван Фармагей, танцор стиля krump Три года я занимался хип-хопом. Потом увидел крамп. Стиль заряженный, резкий. Ни в одном другом стиле не увидишь столько энергии, как в крампе. Начал изучать культуру, увидел насколько сильно люди бывают сплоченными. А потом и сам почувствовал всю эту поддержку. Танец позволяет раскрыться, выплеснуть свои эмоции, энергетику. Ты показываешь зрителям и другим танцорам кто ты на самом деле. Это нужно просто увидеть и почувствовать.

Энергетика танцора в крампе, пожалуй, не менее важна, чем техника. Здесь много импровизации. Но при этом в танце всегда присутствует некая сюжетная линия, герой, история, которую крампер рассказывает зрителям.

Иван Фармагей, танцор стиля krump Если смотреть на танец со стороны, может показаться, что человек просто дергается, делает какие-то хаотичные движения. На самом дел существуют свои элементы, базовые движения, структура и идея танца.

Чтобы танцевать крамп не обязательно иметь академическое образование. Можно смотреть ролики, видеоуроки, посещать мастер-классы и развиваться самому. Но если вы хотите заниматься этим серьезно, можно записаться к преподавателю. Он расскажет про танец, познакомит с основами культуры, поставит технику. Главное - желание и настрой.