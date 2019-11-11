Как сделать хотя бы одного ребенка счастливым?

Сашину фотографию Елена и Игорь Шевченко увидели в базе данных детей на усыновление. Мимо таких глаз, вспоминает Елена, пройти было невозможно. Полтора года прошло, а у нее до сих пор дрожит голос, и наворачиваются слезы.

В Дом ребенка Саша Столяров попал в шестимесячном возрасте. Оттуда его перевели в специализированный Дом ребенка для детей с ограниченными возможностями по здоровью, а затем в детский дом в Кингисеппе. Там супруги Шевченко и познакомились с Сашей. Говорят, готовились ко встрече с 12-летним подростком, а увидели маленького худенького мальчика. Эта встреча все решила.

Елена Шевченко, приемная мама Саши Что такое семья, ему было совершенно незнакомо. У Саши есть проблемы со здоровьем, с развитием, с поведением. Так что, решение было не из простых.

Сначала дом четы Шевченко стал для Саши "гостевой" семьей. Первый раз его взяли не весенние каникулы. А летом Елена и Игорь окончательно решили усыновить мальчика. Собрать документы оказалась несложно. Это можно сделать за 2 месяца, пока идет обучение в Школе приемных родителей. Особенно, когда все узнают, что документы для усыновления, стараются помочь, говорит Елена.

Елена Шевченко, приемная мама Саши Саше в этой ситуации сложнее всех. Мы взрослые и все понимаем с высоты своего жизненного опыта. У него тоже есть некоторый опыт, и он совсем не позитивный. И Саше приходится себя перестраивать, где-то даже ломать. Но он молодец. Нам всем помогает огромное желание стать семьей.

Елена и Игорь вырастили троих детей. Говорят, есть богатый опыт. А еще силы и желание вырастить из Сашки хорошего человека. Мама с гордостью рассказывает, как сын занимается в детском театре при Ильинском храме и участвует в постановках, выучил "сумасшедшее" количество песен и хорошо поет. Как столярничает с папой и отлично владеет инструментами. Что Сашке очень нравятся машины и все, что с ними связано. Что он прекрасно управляется с любой техникой. Что с удовольствием ухаживает за цветами и помогает отцу в саду. А еще у Саши ежедневные пробежки, подтягивания и закаливание. Слушаешь Елену, и как-то не верится, что еще полтора года назад мальчик не умел даже самостоятельно одеваться.

А что сам Сашка? Саша немного стесняется, но рад вниманию взрослых. У него теперь есть своя комната и новые увлечения. Еще, говорит, нравится помогать родителям, выполнять домашние обязанности и учиться в школе, особенно на "4" и "5". Но больше всего нравится петь…

