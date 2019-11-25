Самый лучший детский сад

Выборгский детский сад № 25 - лучший во всей Ленинградской области. К такому выводу пришло жюри конкурса, который проходил в Санкт-Петербурге на базе Ленинградского областного института развития образования. Немалую роль в столь значимой победе сыграл инициативный и ответственный управляющий совет, в состав которого входят родители воспитанников детского сада, депутаты и предприниматели...

