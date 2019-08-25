Самый быстрый пилот REC 2019 - "Выборгская ракета" Виталий Петров

В распоряжении спортсменов было 4 километра трассы на 4 часа, за это время экипаж Виталия Петрова на Mercedes AMG GT3 прошел 131 круг. И это лучший результат главной русской гонки на выносливость Russian Endurance Challenge в этом году.

Хоть мы и выиграли, но я такие победы не люблю, так как конкурентов в нашем классе вообще не было! Хотя в гонках на выносливость важен прежде всего финиш, и не у всех это получается

Что хочу отметить:

1. Хотелось бы видеть побольше участников, 4 - часовая гонка - это отличная тренировка для всех спортсменов!

2. Все-таки не должна быть разница в скорости и классах такой большой. Не должны наверное shortcut ездить вместе с машинами класса gt3. Машины gt3 более быстрые и тяжёлые. И случись авария, то могло бы всё закончиться печально

3. Хотелось бы побольше освещения на moscowraceway, так как в некоторых местах слишком темно и совсем не видно поворотов А так, в целом, спасибо команде за победу и организаторам, которые проводят эти соревнования.

- Поделился Виталий в своём инстаграме.