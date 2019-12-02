Самая большая коллекция книг об архитекторе Аалто собрана в Выборге

Выставку, посвященную деятельности Алвара Аалто, его библиотека устраивает ежегодно. Показывают творчество Аалто и, конечно, самые известные его здания. Строил он много, за свою жизнь реализовал более 200 проектов. Но, к сожалению, в России библиотека в Выборге – единственное творение великого архитектора.
Татьяна Светельникова, зам.директора библиотеки Аалто
Знакомство с архитектурой Аалто и изучение самого здания - предмет нашего интереса. Но на русском языке существует только 4 книги об Аалто. Это 2 книги московского архитектора Андрея Гозака "Алвар Аалто" и "Архитектура и гуманизм". Книга "Карельский шедевр", изданная во время реставрации библиотеки с целью привлечь к ней внимание. И ккнига автора Левошко, посвященная творчеству Аалто.
Большая часть коллекции – книги, изданные финским комитетом по реставрации библиотеки, Фондом Аалто, музеем Аалто. Многие из них имеют дарственные надписи, поскольку большинство авторов лично приезжали взглянуть на самый известный шедевр финского архитектора. Это, в общем-то, говорит о том, насколько здание важно для мирового сообщества, мировой архитектуры. И, кстати, книги с автографами хранятся в специальном хранилище. В библиотеке его называют противопожарным "аквариумом".