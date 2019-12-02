Самая большая коллекция книг об архитекторе Аалто собрана в Выборге

Коллекцию книг об Аалто библиотека, построенная великим финским архитектором, начала собирать еще в начале 90-х. Тогда финский комитет собирал деньги на реставрацию выборгской библиотеки, и международное сообщество оказалось вовлечено в этот процесс. Первым изданием, с которого началась коллекция, стал «Aalto Viipuri» - каталог изделий итальянских художников, деньги от продажи которых были переданы на реставрацию библиотеки.

Выставку, посвященную деятельности Алвара Аалто, его библиотека устраивает ежегодно. Показывают творчество Аалто и, конечно, самые известные его здания. Строил он много, за свою жизнь реализовал более 200 проектов. Но, к сожалению, в России библиотека в Выборге – единственное творение великого архитектора.

Татьяна Светельникова, зам.директора библиотеки Аалто Знакомство с архитектурой Аалто и изучение самого здания - предмет нашего интереса. Но на русском языке существует только 4 книги об Аалто. Это 2 книги московского архитектора Андрея Гозака "Алвар Аалто" и "Архитектура и гуманизм". Книга "Карельский шедевр", изданная во время реставрации библиотеки с целью привлечь к ней внимание. И ккнига автора Левошко, посвященная творчеству Аалто.

Большая часть коллекции – книги, изданные финским комитетом по реставрации библиотеки, Фондом Аалто, музеем Аалто. Многие из них имеют дарственные надписи, поскольку большинство авторов лично приезжали взглянуть на самый известный шедевр финского архитектора. Это, в общем-то, говорит о том, насколько здание важно для мирового сообщества, мировой архитектуры. И, кстати, книги с автографами хранятся в специальном хранилище. В библиотеке его называют противопожарным "аквариумом".

